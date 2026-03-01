EE.UU. e Israel atacan a Irán y se avizora cambio de régimen

REDACCIÓN INTERNACIONAL. Al cierre de nuestra edición seguían los bombardeos atribuidos al régimen chii de Irán contra países de la región tras el ataque de EE.UU. –con operación Furia Épica– e Israel, con Rugido de León.

En las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, escucharon más explosiones anoche, cuando Irán lanzó oleadas de misiles, reportó AFP.

Los Guardianes de la Revolución de Irán (FF.AA.) afirmaron que atacaron también el Ministerio de Defensa israelí y bases militares, entre otros objetivos, este sábado por la noche. “La base naval del ejército israelí en el puerto de Haifa, el muelle de buques de guerra del régimen Haifa, la base aérea de Ramat David, el Ministerio de Guerra del régimen, en el aérea de Hakeryat; el complejo industrial militar de Beit Shams y el complejo militar industrial de Ishtod se cuentan entre los objetivos de la tercera y cuarta oleadas” de bombardeos, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido en Telegram.

Muerte de Jamenei

El presidente Trump, en horas de la tarde de ayer en Washington, anunció la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, lo que fue confirmado anoche por la televisión pública de Irán, según reporte de EFE.

Además, el mandatario estadounidense informó que los bombardeos en Irán continuarán durante toda la semana lo que indicaría el apoyo a los iraníes prodemocracia y un posible cambio de régimen.

¿Por qué el ataque?

Estados Unidos venía negociando con Irán, a través de negociaciones indirectas, la firma de un acuerdo nuclear amplio y que incluya el compromiso del régimen de no desarrollar un arma nuclear y misiles balísticos que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional estadounidense y de sus aliados, en especial Israel.

Las últimas conversaciones se cumplieron el pasado jueves en Suiza. Tras concluir los diálogos, un funcionario estadounidense aseguró –según AFP– que Irán quería mantener su capacidad de enriquecer uranio para “usarlo en una bomba nuclear”.

“Hay muchas áreas en las negociaciones en que (...) mostraron que no eran serios sobre alcanzar un acuerdo”, afirmó la misma fuente, sobre la decisión de Trump de atacar a Irán junto con Israel.

Una gran flota estadounidense de combate se mantiene en Medio Oriente.

La muerte del ayatolá Jamenei, que Teherán aún no ha confirmado, “es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, afirmó Trump.

Prodemocracia

Muchos iraníes vivían en los últimos años temerosos. La preocupación se acentuó tras la mortífera represión de las protestas masivas contra el gobierno de los ayatolás el mes pasado, según EFE.

Las manifestaciones comenzaron en diciembre, motivadas por los problemas económicos del país afectado por las sanciones, pero pronto se convirtieron en un movimiento de contestación a nivel nacional que alcanzó su punto álgido los días 8 y 9 de enero, lo que supuso uno de los mayores retos para los líderes iraníes en años.

La violenta represión del gobierno causó la muerte de miles de personas. La organización radicada en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha registrado más de 7.000 muertes, aunque advierte de que el número total de víctimas probablemente sea mucho mayor.

Las autoridades iraníes reconocieron más de 3.000 muertes, pero atribuyen la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.

Países del Golfo

Los Estados del Golfo condenaron el sábado los “cobardes” ataques de Irán en su contra llevados a cabo como represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes, en una declaración conjunta leída por el embajador de Baréin en la ONU durante una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad.

“Consideramos al Gobierno de Irán plenamente responsable de estos ataques y rechazamos cualquier explicación para justificar este comportamiento hostil o manipular las leyes del derecho internacional”, afirmó Jamal Fares Alrowaiei.

La Carta de las Naciones Unidas “no justifica en modo alguno estos cobardes ataques” , añadió en nombre de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Catar y Baréin, así como Siria y Jordania.

Poder clerical y opresor

Numerosos iraníes celebraron la información de que el ayatolá Alí Jamenei habría muerto en la operación de EE.UU. e Israel.

Teherán habría preparado una sucesión de emergencia. El designando: Ali Larijani.

Jamenei fue un estratega hábil que nunca dudó en recurrir a la represión y que superó muchas crisis al frente del sistema teocrático. Sucedió en el cargo a Ruholá Jomeini.

A lo largo de décadas reprimió brutalmente una serie de protestas, como la movilización estudiantil de 1999, las manifestaciones masivas en 2009 por unas controvertidas elecciones presidenciales y una ola de contestación en 2019.

Siempre con turbante negro y una espesa barba blanca, Jamenei también sofocó el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022-2023, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres, informó AFP.

Jamenei tuvo que esconderse durante la guerra de 12 días de junio de 2025 provocada por un ataque sin precedentes de Israel, su enemigo acérrimo, que puso de manifiesto la profunda penetración de los servicios de inteligencia israelíes en las estructuras iraníes.

Pero sobrevivió a la guerra y, ante la nueva ola de protestas que sacudieron el país a comienzos de este año y cuya represión se saldó con miles de muertos, según varias oenegés, apareció más desafiante.

Su mandato junto al llamado “Eje de la resistencia” –una alianza informal de milicias y países que actúan en Oriente Medio– suponían una amenaza directa al Estado Israel, al que el régimen teocrático pretendía eliminar.

Revolución

Con la revolución de 1979 que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlevi (un aliado de Estados Unidos), Irán se convirtió en una República Islámica, que combina instituciones republicanas y poder clerical, refiere EFE.

Jamenei fue nombrado líder supremo en 1989, comandante en jefe de las fuerzas armadas y con autoridad sobre el poder judicial y la televisión estatal. También tiene la última palabra sobre todas las decisiones estratégicas.

El presidente es elegido por sufragio universal cada cuatro años y dirige el poder ejecutivo. Masud Pezeshkian ocupa este cargo desde 2024. Los candidatos a la presidencia deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes, un poderoso órgano no electo compuesto por religiosos y juristas. El Consejo examina y puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento.

La República Islámica y sus instituciones son defendidas por los Guardianes de la Revolución, su ejército ideológico, que controla sectores enteros de la economía. Posee una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, con alrededor del 10% de las reservas mundiales de petróleo.

Irán es un país de mayoría musulmana, con más del 90% de su población adscrita al islam chiita, siendo el mayor país de mayoría chiita del mundo.

Israel elimina a cúpula militar iraní

El Ejército israelí anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur, reportó EFE.

En una comparecencia por video, el portavoz del Ejército, Defrie Effin, afirmó que también murieron en los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos en Irán el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, y dos figuras cercanas al líder supremo iraní, Alí Jamenei: su asesor para Asuntos de Seguridad, Ali Shamjani, y el jefe de su Oficina, Mohamed Shirazi.

También fallecieron en los ataques el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi, y dos cargos de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.

Economía global

Dos de las mayores navieras del mundo, CMA CGM y Hapag-Lloyd, ordenaron a sus buques no navegar por aguas de la región del golfo Pérsico ante la escalada militar en Medio Oriente, mientras varios países llaman a la prudencia.

“Todos los buques que se encuentran actualmente en el golfo Pérsico, o que se dirigen hacia el golfo Pérsico, han recibido instrucciones, con efecto inmediato, de ponerse a salvo”, declaró CMA CGM, la tercera mayor naviera del mundo en un comunicado, según AFP.

El paso por el canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, “queda suspendido hasta nuevo aviso, y los buques serán desviados por el cabo de Buena Esperanza”, al sur de África, lo que alarga el trayecto varios miles de kilómetros.

La alemana Hapag-Lloyd congeló el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico. Es crucial para el transporte marítimo de petróleo: cerca del 20% de la producción mundial de crudo transita cada año por allí.

Según datos del sitio especializado Marine Traffic, una parte de los petroleros dieron media vuelta o se detuvieron antes de cruzar el estrecho de Ormuz.

El Departamento de Transporte de EE.UU. recomendó a los buques comerciales evitar navegar por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.