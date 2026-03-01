Felipe VI dice que la inteligencia no puede ser meramente artificial, sino ética y humana

Ese fue el eje del discurso del rey de España en la tradicional cena de gala con motivo de la inauguración, el lunes, de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC), a la que asiste también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El MWC es el mayor evento mundial dedicado al sector de la tecnología, la telefonía y la conectividad móviles.

Felipe VI ha recordado cómo la pandemia aceleró la transformación digital y hoy la inteligencia artificial (AI) está redefiniendo procesos, modelos de negocio y perfiles profesionales, además de abrir nuevas oportunidades económicas.

"No solo estamos viviendo en una era de cambio, también estamos presenciando un cambio de era", ha indicado Felipe VI, que ha destacado que, al igual que con la imprenta, la IA exige "comprensión, adaptación y responsabilidad".

Se trata de un avance de la innovación que es imparable y que, ha advertido, a veces supera las reglas por las que está regulada.

Por eso, ha recordado a los empresarios e innovadores asistentes a la cena previa al MWC que "tienen los medios y las capacidades para crear, pero también tienen la responsabilidad de prever los riesgos y garantizar que la tecnología sirva al bien común".

"Porque la verdadera inteligencia no puede ser meramente artificial: debe ser ética y profundamente humana", ha subrayado el rey español.

También ante los representantes de la industria presentes en la cena del MWC, Pedro Sánchez ha llamado a asegurarse de que el avance de la inteligencia artificial y la tecnología se desarrolla con una visión "ética y humanística".

"Estamos a las puertas de una transformación sin precedentes para la humanidad", ha dicho Sánchez, que ha apelado a "gobiernos, sociedad civil, científica y empresas" a garantizar que esos avances se produzcan "por el bien de todos", y no para "socavar los principios democráticos".

Sánchez ha subrayado asimismo su determinación de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años e impulsar la investigación de los delitos que se cometan en ese ámbito, y ha asegurado que se responsabilizará penalmente por ellos a los directivos de las firmas tecnológicas.

El MWC, que se celebra en Fira de Barcelona desde el 2 al 5 de marzo, reúne a las principales tecnológicas globales y atraerá a cerca de 110.000 asistentes, entre profesionales, empresas, expertos e innovadores de todo el mundo, de los que más del 20 % son altos ejecutivos.