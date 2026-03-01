Israel lanza un nuevo ataque sobre Teherán

Varios explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestras imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", escribió el organismo castrense israelí.

"La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán", añade.

La agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, dice en Telegram: "Hace unos momentos, se escuchó el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas díez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según hna podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital.

Durante el ataque se han oído también gritos de personas y el llanto de varios niños asustados por la intensidad del bombardeo y un fuerte a olor a humo.

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de la provincia de Teherán, informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en la provincia que han causado la muerte de 57 personas.