La CEDEAO advierte de "graves consecuencias" para la paz mundial por la guerra de Irán

"La intensificación de las acciones militares podría agravar la inestabilidad en Oriente Medio, con graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales en general", afirmó la CEDEAO en un comunicado publicado esta madrugada por su presidente de turno y jefe de Estado de Sierra Leona, Julius Maada Bio.

La escala bélica -subrayó- también puede tener un impacto en "los mercados energéticos, el comercio y las cadenas de suministro de alimentos a nivel mundial, especialmente para África y otras regiones vulnerables".

Así, el bloque regional instó a todas las partes a "actuar con la máxima moderación y en pleno cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional".

"La protección de la vida de los civiles y de las infraestructuras críticas debe seguir siendo primordial", aseveró la organización, que abogó por "redoblar los esfuerzos diplomáticos dentro de los marcos internacionales y regionales establecidos para promover el diálogo, reducir las tensiones y restablecer la estabilidad".

Tras el ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado, Teherán ha lanzado también ataques contra el Estado hebreo y algunos de los países vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak, causando daños que aún no han podido ser cuantificados de manera oficial.

Estos ataques también han provocado el cierre del espacio aéreo en esta zona, donde se encuentran algunos de los centros logísticos aeroportuarios más importantes del mundo.