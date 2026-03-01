Noboa renueva estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios afectados por violencia

En el decreto detalló que la medida, por 30 días adicionales, involucra a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbios.

Además, en los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandia, de la provincia de Bolívar.

La decisión la adoptó con base a informes técnicos proporcionados por los militares y la Policía Nacional durante el periodo enero y febrero de 2026.

En estos territorios se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos en operaciones contra el crimen organizado e identificar, analizar y recopilar información indispensable para prevenir o neutralizar amenazas de seguridad.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como "terroristas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.