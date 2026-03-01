París anuncia daños limitados en un hangar militar francés en EAU por un ataque iraní

"Un hangar de nuestra base naval contigua a la de Emiratos Árabes Unidos ha sido alcanzado en un ataque con drones dirigido contra el puerto de Abu Dabi", indicó en su cuenta de la red social X.

"Los daños son solo materiales y limitados. No hay que lamentar ningún herido. Nuestras fuerzas mantienen la máxima vigilancia ante una situación que evoluciona hora a hora", agregó la ministra.

De acuerdo a lo que ya había avanzado la prensa francesa durante la jornada, la base afectada es la denominada Camp de la Paix (Campo de la Paz), una de las tres que Francia tiene en EAU, donde en total hay unos 900 soldados franceses desplegados.

El Gobierno emiratí ya había confirmado también el ataque en su base naval, llamada Al Salam, que sufrió un incendio que no dejó víctimas.