Reza Pahlavi afirma en un editorial que adoptará un rol capital en la transición en Irán

"Muchos iraníes, a menudo a pesar de las balas, me han pedido que lidere esta transición. Me impresiona su valentía y he respondido a su llamado", escribe Pahlavi en el rotativo.

"Nuestro camino a seguir será transparente: una nueva constitución redactada y ratificada por referéndum, seguida de elecciones libres bajo supervisión internacional. Cuando los iraníes votan, el gobierno de transición se disuelve", detalla a cuenta de la supuesta hoja de ruta para que el país se transforme en una democracia.

Pahlavi carga duramente contra el Gobierno iraní de los últimos 47 años y agradece al presidente estadounidense, Donald Trump, haber llevado a cabo los bombardeos que han golpeado con tremenda dureza la república islámica y decapitado al régimen Ayatolá.

Alaba además toda la trayectoria que Trump, ya desde su primer mandato, ha desplegado como presidente para con Irán, empezando por su retirada del "irresponsable acuerdo nuclear" de 2015, su campaña de sanciones contra Teherán o la eliminación en 2020 del entonces comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani.

"Pero incluso con la ayuda de EE.UU. e Israel, la victoria final la forjará el pueblo iraní. Son los soldados sobre el terreno".

Pahlavi asegura que el "renacimiento" de Irán "marcará el comienzo de una era de paz y prosperidad" y que "Irán no es Irak".

"No repetiremos los errores que siguieron a ese conflicto (el de Irak). No habrá disolución de las instituciones, ni vacío de poder, ni caos", escribe el heredero de sah, que asegura que "precisamente por eso", él ha abanderado desde el año pasado el llamado "Proyecto de Prosperidad de Irán", un plan político y económico nacional para instaurar un Gobierno provisional de transición tras la caída de los ayatolás.

El activista iraní asegura que "esta detallada hoja de ruta para la recuperación nacional" incluye un plan para "los primeros 100 días tras el colapso del régimen y la reconstrucción y estabilización a largo plazo" del país y que "cuenta con el respaldo de numerosos líderes empresariales de todo el mundo".

"Un Irán democrático transformaría Oriente Medio, convirtiendo una de las fuentes de agitación más persistentes del mundo en un pilar de la estabilidad regional", asegura Pahlavi, que alaba los "históricos" acuerdos de Abraham impulsados por Trump en su primer mandato para normalizar los lazos entre Israel y varios países árabes.

"Un Irán libre ampliaría ese avance al reconocer de inmediato a Israel y buscar un marco de paz regional más amplio", asegura Pahlavi.