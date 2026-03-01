Una muertoa y una herida tras ataque ucraniano con drones en la parte ocupada de Zaporiyia

Según el gobernador de Zaporiyia nombrado por Moscú, Yevgueni Balitski, el enemigo atacó un vehículo con unas voluntarias que llegaron de la ciudad rusa de Rostov del Don para ayudar a la población local.

Una de las mujeres, nacida en 1975, falleció en el lugar debido a las heridas recibidas.

Otra voluntaria, de la misma edad, fue hospitalizada con heridas graves.

”Los médicos hacen todo lo posible para salvarla”, agregó.

Balitski acusó a Kiev de mostrar su ”esencia terrorista” al golpear objetivos civiles.