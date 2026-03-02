ACNUR teme que la escalada del conflicto aumente el flujo de desplazados en Oriente Medio

"Muchos de los países afectados ya acogen a millones de refugiados y desplazados internos", recordó la agencia en un comunicado donde señaló que el aumento de la violencia "amenaza con desbordar la capacidad humanitaria y aumentar la presión sobre las comunidades de acogida".

ACNUR se unió al llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, en favor del diálogo, la desescalada y el respeto de los derechos humanos.

El expresidente iraquí Barham Salih, alto comisionado de la ONU para los refugiados desde el 1 de enero, ha realizado ya un viaje oficial a la región en sus dos meses en el cargo, concretamente a Jordania, donde visitó el campo de refugiados de Zaatari.