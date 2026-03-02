Alemania prepara vuelos civiles para evacuar a personas vulnerables de la región del Golfo

En una comparecencia ante la prensa, Wadephul precisó que esa es la segunda opción, y que en primer lugar son las empresas del sector turístico las que deben intervenir por los alrededor de 30.000 turistas varados en la zona y las que deben traer a sus clientes de vuelta a casa.

"Considero correcto y necesario que fletemos aviones con el dinero de los contribuyentes" para que se pueda evacuar a personas vulnerables, afirmó, y señaló que se está actualmente en conversaciones para ver con qué compañía es posible hacerlo.

Al mismo tiempo es necesario aclarar las capacidades sobre el terreno, ya que el aeropuerto de Mascate, por ejemplo, no es especialmente grande, añadió.

Así, por el momento, el Gobierno alemán tiene previsto enviar un avión por destino, mientas queda por determinar cuál es la cifra de personas vulnerables y cuántos de estos turistas pueden llegar hasta estas dos ciudades, ya que tampoco el camino por carretera es fácil, indicó.

"Nos estamos coordinando muy estrechamente con la industria turística. Tenemos un objetivo común: queremos ayudar a los alemanes a volver a casa", afirmó, y dijo que para ello mantiene conversaciones, entre otros, con la aerolínea alemana Lufthansa, con el consorcio turístico Tui y la Asociación Alemana de Viajes (DRV).

Precisó que el presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, le ha comunicado que la aerolínea tiene capacidades, pero que hay que examinar las condiciones en cada caso concreto.

El ministro informó además de su decisión este lunes de enviar especialistas de apoyo a Mascate, Doha y Dubái, mientras otros equipos evalúan la situación en los pasos fronterizos entre los países afectados hacia países como Omán y Arabia Saudí, donde el espacio aéreo continúa abierto.

En tercer lugar, si todo esto no fuera suficiente, agregó se recurriría, si fuera necesario, al ejército, lo cual, añadió es "totalmente correcto", aunque recordó que la misión de los aviones militares alemanas es otra, y subrayó que no hay que olvidar que sigue habiendo guerra en Europa, lo que obliga a mantener siempre la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

Por otra parte, señaló que desde el comienzo de la crisis está en contacto con sus homólogos de la región y que este martes se reunirá en Berlín con el jefe de la diplomacia de los Emiratos Árabes Unidos.

"Nuestro objetivo es claro: garantizar la seguridad de nuestros compatriotas in situ, evitar que Irán ponga en peligro nuestra seguridad en Europa y, aunque esta perspectiva parezca muy lejana en este momento, lograr un futuro pacífico para la población de la región y, sobre todo, de Irán, que debe decidir su propio destino", subrayó.