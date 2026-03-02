Arcángel abrirá en España su gira 'La 8va Maravilla' para celebrar 20 años de carrera

Comenzará en el Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de mayo y pasará por Madrid al día siguiente, antes de dar el salto al otro lado del Atlántico, según informó la agencia de comunicación del artista en un comunicado.

La gira incluye fechas en Quito (30 de julio), Guayaquil (1 de agosto), Ciudad de México (13 de agosto), Puebla (18 de agosto), Mérida (20 de agosto), Querétaro (22 de agosto), Guadalajara (23 de agosto), Buenos Aires (28 de agosto), Santiago (31 de agosto), Medellín (5 de septiembre), o La Paz (11 de septiembre).

Posteriormente se trasladará a Lima (12 de septiembre), Honduras (17 de septiembre), Guatemala (19 de septiembre), Panamá (24 de septiembre) y Costa Rica (26 de septiembre).

El comunicado reveló que próximamente se anunciarán nuevas ciudades y fechas.

"La gira promete una producción impactante, actuaciones inolvidables y un repertorio que abarca desde los clásicos que definieron un movimiento hasta los himnos globales que siguen dominando la actualidad", concluyó.