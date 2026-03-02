Baja a la mitad la llegada irregular de inmigrantes a España

El descenso fue aún más acusado en el caso de las islas atlánticas de Canarias, donde fueron 1.274 inmigrantes, un 82,2 % menos. A la vez, aumentaron a 1.090 en el territorio peninsular español, un 13,7 % más, y apenas variaron en las islas mediterráneas de Baleares: 857, un 1,14 % menos.

La gran parte accedió en embarcaciones procedentes del continente africano, 3.230 personas, con un descenso del 64 %.

Por el contrario, fue muy significativo el aumento de inmigrantes que entraron de manera irregular por la frontera terrestre de la ciudad norteafricana de Ceuta, 1.100, con un fuerte incremento del 700,6 %, mientras que fueron 33 por la de Melilla (120 %),

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de personas que llegan a España de forma irregular por la ruta del Mediterráneo occidental proceden de Argelia (54,1 %), Marruecos (18,5 %) y Somalia (8,3 %).

En el caso de las Canarias, llegan desde Senegal (29,9 %), Mali (29,6 %) y Guinea (12,9 %).

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de las entradas de extranjeros y parte de los que arriban de esta forma son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.

ACNUR ha advertido de que la caída de llegadas irregulares puede significar que hay más personas en peligro que están atrapadas en sus países porque encuentran cada vez más obstáculos para huir.

Y ha mostrado preocupación por las muertes y las desapariciones en el mar. Según sus datos, en 2025 perecieron 424 personas en la ruta atlántica hacia las Canarias; 277 fallecieron cuando trataban de alcanzar otras partes de España.

A últimos de agosto de 2024, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, viajó a Mauritania, Gambia y Senegal para profundizar los acuerdos contra los movimientos irregulares de personas.

Ese año terminó con un récord anual de 63.970 entradas irregulares, de las que 46.843 correspondieron al archipiélago canario.