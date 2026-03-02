Catar suspende la producción de gas natural licuado tras el ataque a sus instalaciones

Los ataques militares estaba dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed, ha explicado la empresa, propiedad del Estado de Catar.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, ante lo que Irán ha respondido de momento con ataques a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros países de la región.

La compañía catarí de energía no ha ofrecido detalles sobre los daños sufridos por sus instalaciones y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible.