02 de marzo de 2026 - 10:50

Catar suspende la producción de gas natural licuado tras el ataque a sus instalaciones

Madrid, 2 mar (EFE).- Qatar Energy ha suspendido la producción de gas natural licuado por cuestiones de seguridad, después de que dos de sus instalaciones hayan sido atacadas, según ha informado la compañía este lunes.

Por EFE

Los ataques militares estaba dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed, ha explicado la empresa, propiedad del Estado de Catar.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, ante lo que Irán ha respondido de momento con ataques a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros países de la región.

La compañía catarí de energía no ha ofrecido detalles sobre los daños sufridos por sus instalaciones y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible.