Cruz Roja: el conflicto en O.Medio puede "desbordar la capacidad de respuesta humanitaria"

La escalada de los ataques "está poniendo en grave peligro la vida de los civiles", aseguró la responsable de la organización, con más de 150 años de experiencia en la atención a víctimas en conflictos.

Spoljaric apeló a que las partes en conflicto respeten "las normas de la guerra", que incluyen la protección contra ataques de civiles y de la infraestructura no militar.

"Las escuelas deben seguir siendo santuarios de aprendizaje, donde los niños puedan sentirse seguros y protegidos de los ataques, y los hospitales han de continuar siendo santuarios para salvar vidas", destacó, después de que se hayan reportado ataques a ambos tipos de infraestructuras en suelo iraní ya en los dos primeros días de conflicto.

Spoljaric insistió asimismo en que se proteja de los ataques tanto el personal médico y de socorro como a otros trabajadores de las distintas sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja.

"Todas las partes deben permitir y facilitar un acceso seguro y sin restricciones para una asistencia humanitaria imparcial, que llegue a quienes la necesiten", concluyó.