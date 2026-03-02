Diario La Prensa de Nicaragua cumple 100 años con su redacción en el exilio

"Hoy en La Prensa celebramos un siglo de historia. No estamos en el papel que nos vio nacer, ni en el edificio que nos cobijó por décadas, pero estamos donde más importa: en la búsqueda de la verdad y en el corazón de cada nicaragüense", resaltó ese diario en su edición de este lunes.

El periódico indicó que este 2 de marzo cumplen un siglo de "resiliencia" y al "servicio de la libertad" porque "cada portada" no es solo una noticia, sino "una batalla".

En un escrito, el gerente general del diario y excarcelado político, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, observó que "la tinta puede agotarse, el papel puede ser secuestrado y la rotativa puede ser silenciada; pero la libertad, cuando está arraigada tan profundamente en el corazón de una nación, siempre vuelve a imprimirse".

"Hoy cumplimos 100 años y ¡Aquí seguiremos! Firmes, hasta que Dios —no el hombre— disponga otra cosa y seguros de que Nicaragua pronto volverá a ser República", apostilló.

El ejecutivo reconoció que "estos 100 años que hoy cumplimos no han sido fáciles" y que, por tratarse de un periódico, "ha sido mucho más duro".

Holmann Chamorro celebró, sin embargo, que "ninguna de ellas nos derrotó y, más bien, siempre hemos salido aún más fortalecidos", y que, incluso, "quienes hicieron todo por callarnos ya no están y nosotros seguimos".

El edificio histórico de La Prensa, ubicado en una zona industrial en el norte de Managua, fue expropiado formalmente por el Estado de Nicaragua en agosto de 2022, un año después de permanecer ocupado por la Policía Nacional, cuando las autoridades alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de "defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos".

El Gobierno sandinista, a través de la Procuraduría General de la República, entregó al Instituto Nacional Tecnológico la escritura del edificio donde funcionaba ese diario.

Por su parte, el gerente general de La Prensa fue condenado el 31 de marzo de 2022 a 9 años de prisión por el delito de "lavado de dinero" y excarcelado y enviado a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. Un día después las autoridades le retiraron su nacionalidad.