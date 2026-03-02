Dominica anuncia que modificará las misiones médicas cubanas debido a la presión de EE.UU.

"Reconocemos que tenemos que introducir algunos cambios en el programa de trabajadores médicos y agradecemos que el Gobierno de Cuba haya aceptado amablemente colaborar con nosotros en nuestro intento de cumplir los nuevos requisitos para los trabajadores sanitarios cubanos", declaró en su intervención en el Parlamento, el ministro de Asuntos Exteriores de Dominica, Vince Henderson.

En este contexto, el titular de Exteriores dominiqués hizo hincapié en los lazos que les unen a Cuba por esta colaboración de servicios de salud desde hace más de tres décadas.

"Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Cuba los más de 30 años de apoyo al Gobierno y al pueblo de la Mancomunidad de Dominica mediante el envío de trabajadores médicos", subrayó.

Henderson informó de que actualmente hay unos 65 profesionales médicos cubanos prestando servicio en Dominica, entre los que se incluyen médicos, especialistas, enfermeros y técnicos.

También destacó el papel de Cuba en la formación de ciudadanos dominiqueses que posteriormente regresaron a brindar servicio en su país tras graduarse en facultades de medicina cubanas, así como la ayuda de La Habana en la creación de la primera unidad de cuidados intensivos y centro de diagnóstico del país.

"Siempre estaremos agradecidos a Cuba. Han sido verdaderos amigos en las buenas y en las malas", sentenció Henderson, remarcando que Cuba brindó apoyo incluso durante los períodos en que se enfrentó a sus propias limitaciones de recursos.

Muchos líderes caribeños rechazan el bloqueo estadounidense a La Habana y el hecho de que Estados Unidos los presione para poner fin a las misiones médicas cubanas en sus países.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron al inicio estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

Al respecto, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, señaló en la conferencia anual de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se celebró la semana pasada en San Cristóbal y Nieves que es "importante que el diálogo continúe", ya que hay varios temas que se deben discutir para "encontrar enfoques mutuos".

La maniobra estadounidense tiene consecuencias económicas drásticas, porque la exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las tres principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, con el turismo y las remesas, todas ellas afectadas por la presión de Washington.

Las brigadas médicas, que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales, son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.

Por otro lado, Skerrit aseguró que se sintió alentado por el encuentro que los líderes caribeños tuvieron con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y que "es importante destacar el aspecto positivo de su presencia en el Caribe".