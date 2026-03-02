EAU anuncia la reanudación de algunos vuelos desde el aeropuerto de Dubai

Los aeropuertos de Dubai -el internacional y el Dubai World Central- reanudarán un número "limitado" de vuelos, mientras que las compañías Emirates y Flydubai ya anunciaron que comenzarán a operar desde esta misma tarde, dando prioridad a los pasajeros que tuvieran reservas estos pasados días.

El tráfico aéreos se ha retomado de forma gradual pero aún de manera muy reducida en el golfo Pérsico, según se puede observar en la web de rastreo FlightRadar, con vuelos sobre todo transitando Arabia Saudí.

En Arabia Saudí ya hay aviones yendo o partiendo desde ciudades como Riad, Dammam o Yeda, y también Mascate (Omán) y Adén (Yemen) tiene aernoaves aterrizando en sus aeropuertos, así como Jordania.

Catar, Baréin y Kuwait siguen sin retomar sus vuelos y la aerolínea Qatar Airways informó este lunes que sus operaciones siguen suspendidas por el cierre del espacio aéreo catarí.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) extendió este lunes hasta el próximo viernes la duración de su advertencia a las aerolíneas para que no operen en el espacio aéreo de Oriente Medio, emitida originalmente el sábado a raíz de los bombardeos de Israel y EE. UU. contra Irán.

El riesgo para la aviación civil se debe sobre todo a la actividad de sistemas de defensa aérea a diversos niveles de altitud y al lanzamiento de misiles balísticos y de crucero y de otros tipos de armamento, de lo que se deriva el riesgo de errores de identificación y de cálculo o de que fallen procedimientos de intercepción.