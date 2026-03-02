El Ejército israelí dice haber destruido 600 infraestructuras del régimen en Irán

"Se han desmantelado aproximadamente 600 ubicaciones de infraestructuras terroristas del régimen iraní, utilizado 2.500 municiones (para ello) y movilizado a aproximadamente 110.000 reservistas", recoge el comunicado de las fuerzas armadas.

Desde el inicio de la operación este fin de semana, el Ejército israelí ha llamado a filas progresivamente a cada vez más reservistas (70.000 el primer día hasta los en torno a 110.000 anunciados este lunes) para reforzar tanto su defensa aérea como las fronteras del país.

Entre las 600 infraestructuras atacadas en Irán, que Israel atribuye al régimen de los ayatolás, se encuentran 20 objetivos para atacar a los líderes militares iraníes, 150 misiles balísticos y 200 sistemas de defensa aérea.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas no explicaron aún a qué se corresponden los 230 objetivos no detallados en el comunicado.

Este domingo, durante unas declaraciones a los medios, el portavoz del Ejército, Effie Defrin, afirmó que parte de ellos fueron el "Cuartel General de Inteligencia" iraní, "la sede de la División de Operaciones del régimen y el cuartel general de la Fuerza Aérea iraní, incluyendo el Comando de Misiles Balísticos y el Comando de Vehículos Aéreos No Tripulados".

"Antes de la campaña, la Dirección de Operaciones llevó a cabo un profundo proceso de preparación de batalla a lo largo de varios meses", añade el comunicado, apuntando que se mantuvieron también procesos de coordinación con las fuerzas armadas estadounidenses para la evolución de la situación en los distintos frentes regionales.

"En el último día, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) han llevado a cabo esfuerzos multicentro en todas las arenas. Aproximadamente 30 infraestructuras terroristas han sido atacadas en el Líbano hasta ahora", sigue.

El Ejército destacó que mantiene esfuerzos "ofensivos y defensivos" en todos sus frentes. En los últimos meses, siempre aseguraba que sus ataques contra países vecinos tenían una naturaleza defensiva.

Después de que el grup chií libanés Hizbulá se incorporara a la escalada bélica regional atacando instalaciones militares en el norte de Israel, las FDI han emprendido una campaña de bombardeos contra el sur del Líbano, los suburbios del Dahye en Beirut y el oriental valle de la Becá.

Los bombardeos israelíes en el Líbano, que siguen en marcha, han dejado 31 muertos y 149 heridos, y han provocado una fuerte ola de desplazamientos.

La Media Luna Roja señaló este lunes que los muertos por los ataques israelíes en Irán superan los 555 (con 180 fallecidos en el bombardeo contra una escuela femenina de primaria en la localidad de Minab).

En Israel, los impactos de misiles iraníes se han cobrado hasta el momento la vida de 10 personas.