El expresidente paraguayo Horacio Cartes deja la clínica tras recibir un marcapasos

Cartes, de 69 años y líder de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, recibió el alta médica y se retiró del Sanatorio Migone en la tarde de este lunes, informó su formación política.
"Gracias a todos por su acompañamiento y cercanía a través de la oración y mensajes de aliento a nuestro querido presidente", publicó el Partido Colorado en su cuenta en X.
Horas antes, su médico de cabecera y senador oficialista, Antonio Barrios, comunicó que el exgobernante "está muy bien" y "con todos sus reflejos y su parte neurológica normal".
Cartes, uno de los empresarios más importantes de Paraguay, fue hospitalizado el jueves después de padecer convulsiones, presuntamente vinculadas a un bloqueo cardíaco o arritmia, informaron entonces sus médicos.
Durante su convalecencia, recibió un marcapasos, fue asistido con un respirador y estuvo sedado, esto último hasta la tarde del viernes.
Es considerado el mentor político del actual presidente paraguayo, Santiago Peña, que lo visitó el domingo y llamó a "dejar de lado" los "escenarios alternativos" de quienes sugirieron sustituir a Cartes en el liderazgo del Partido Colorado por su convalecencia.
Con todo, el médico de Cartes admitió que el exmandatario "va a tener que aprender a descansar".
"Por el momento, nosotros vamos a llevarle a su domicilio, eso va a significar que el presidente va a estar de reposo, aunque él no quiera va a estar de reposo", dijo Barrios.