Empresas de defensa suben en bolsa ante la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

A media sesión en Wall Street, destacaban las subidas de las contratistas gubernamentales Palantir (6,5 %), Karman (6,5 %), Ondas (6,7 %), Leonardo DRS (4 %) y Northrop Grumman (4 %).

También ascendían, de manera más moderada, RTX (3,7 %), Lockheed Martin (2,1 %), Kratos (3,8 %) Raytheon (3,6 %), L3Harris (2,5 %) y General Dynamics (1,27 %).

Por contra, caía con fuerza AeroVironment (-19 %), revirtiendo una fuerte subida al inicio de la jornada, pese a haber cerrado la semana pasada un contrato de 186 millones de dólares con el Departamento de Defensa.

El fondo indexado iShares U.S. Aerospace and Defense ETF subía hoy un 2,31 %, pero se ha disparado cerca del 60 % en el último año, y la mitad del incremento se ha producido desde junio de 2025, cuando EE.UU. bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

En Wall Street, la volatilidad subía cerca del 7 % hoy, medida por el índice Vix, y los indicadores oscilaban entre las pérdidas y las ganancias, aunque el Nasdaq, en el que cotizan muchas de las empresas de defensa, se mantenía en verde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según analistas de JPMorgan Chase citados por medios económicos, algunas empresas europeas de defensa con exposición al mercado de EE.UU. también pueden beneficiarse del conflicto en Oriente Medio y subían hoy, como la británica BAE Systems (4,29 %).