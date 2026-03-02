Gobernadora de Nueva York ordena reforzar seguridad y cuestiona a Trump por guerra en Irán

"Instruí a mis servicios de inteligencia y expertos en ciberseguridad a coordinarse con las fuerzas del orden locales y federales para asegurarnos de hacer todo lo posible por mantener la seguridad de los lugares", dijo la goberadora demócrata.

En concreto, hizo referencia a "lugares de culto de las comunidades judías o musulmanas, o cualquier lugar de reunión" que las autoridades consideren "amenazado", y aseguró a estas poblaciones que "están a salvo aquí" y que no tolerará ningún acto de represalia contra ellos en relación con la guerra.

Hochul recordó que durante décadas "el régimen iraní ha oprimido a su pueblo, apoyado el terrorismo, amenazado a los aliados de EE.UU. y perseguido ambiciones peligrosas", pero afirmó que la magnitud de lo que está ocurriendo "exige respuestas".

"El presidente (Trump) ha descrito esto como la mayor ofensiva militar que el mundo haya visto jamás. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿esto resultará en tropas sobre el terreno? ¿volveremos a la época de las guerras interminables de las que los estadounidenses están tan cansados?", cuestionó la demócrata.

Hochul recordó además las palabras de Trump el día de las elecciones de "no más guerra" y aseguró, tras la acción militar del fin de semana, que hay "muchas preguntas" que merecen respuesta.

"Lo único que queremos en Nueva York es un liderazgo honesto y firme, que entiendan que los estadounidenses están cansados ​​de las guerras y no ven cómo esto los mantiene más seguros", afirmó.

Aseguró además que estas decisiones impactarán los costos energéticos, incluyendo directamente los de Nueva York, pues el estrecho de Ormuz es por donde pasa la mayor parte del petróleo del mundo y afronta riesgo de bloqueo.