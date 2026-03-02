Irán se dirige a la ONU y alerta de "consecuencias profundas para los responsables"

"Este comportamiento no solo viola los principios establecidos del derecho internacional; más bien, causará imprudentemente problemas imprevistos y peligrosos, y socavará los cimientos de la igualdad soberana de los Estados y la estabilidad del sistema internacional", escribió el jefe de la diplomacia iraní en su cuenta de Telegram.

En su escrito, acusó directamente a "Estados Unidos y el régimen israelí" de atacar "deliberadamente al más alto funcionario de un Estado miembro independiente de las Naciones Unidas", y aseguró que "este ataque tiene consecuencias profundas y de gran alcance, de las cuales los perpetradores son plenamente responsables".

Araqchí puntualizó que el ataque contra Irán "constituye una violación directa de los principios más fundamentales del derecho internacional", tras citar la Carta de las Naciones Unidas, algo que, según el ministro, "no niega en modo alguno el derecho inherente e inalienable de la República Islámica de Irán a defender su soberanía".

El ministro instó "formal y firmemente al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad a que cumplan con sus responsabilidades en virtud de la Carta para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y a que adopten medidas inmediatas, específicas y eficaces para garantizar la plena rendición de cuentas de los Estados Unidos y el régimen israelí por el atroz acto terrorista".