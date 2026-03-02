Israel dice haber matado al jefe del cuartel de inteligencia de Hizbulá en ataque a Líbano

En un comunicado, el Ejército israelí apuntó que "en un ataque preciso perpetrado anoche (domingo) en Beirut, el terrorista Hussein Makled, quien se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, fue eliminado".

El grupo chií Hizbulá atacó esta madrugada unas instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

Israel respondió a la acción lanzada esta madrugada por Hizbulá con una intensa campaña de bombardeos contra el sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.

Los bombardeos israelíes en el Líbano, que aún siguen en marcha, han dejado 31 personas murieron y otras 149 heridos y han provocado una fuerte ola de desplazamientos.