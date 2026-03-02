La Justicia venezolana ha recibido más de 9.000 solicitudes de amnistía, según Parlamento

A través de su cuenta de X, el diputado informó, además, que la amnistía ha beneficiado a 245 personas que estaban "privadas de libertad" y a 5.383 que tenían medidas cautelares, lo que suma, subrayó, 5.628 casos con libertad plena.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos "no contemplados" en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a comienzos de ese mes.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves en la tarde cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.

El Gobierno, por su parte, niega que en Venezuela haya presos por motivos políticos y asegura que cometieron delitos.