Macron lanza una advertencia sobre ojivas nucleares

“No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales”, advirtió el mandatario Emmanuel Macron.

Durante su discurso, también hizo referencia a las armas nucleares y anunció que su país aumentará el número de sus ojivas nucleares, informó EFE.

Sin embargo, anticipó que no revelará la cantidad.

Nuevo submarino

También, adelantó que Francia construirá un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará “El Invencible” y será botado en 2036.

“Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear”, subrayó Macron en un discurso en la base de submarinos nucleares en Bretaña (oeste).

