Mundo
02 de marzo de 2026 - 12:17

Macron lanza una advertencia sobre ojivas nucleares

Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Emmanuel Macron, presidente de Francia. YOAN VALAT / POOL

PARÍS. El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó hoy una advertencia en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Hizo una referencia a las armas nucleares.

Por ABC Color

“No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales”, advirtió el mandatario Emmanuel Macron.

Durante su discurso, también hizo referencia a las armas nucleares y anunció que su país aumentará el número de sus ojivas nucleares, informó EFE.

Sin embargo, anticipó que no revelará la cantidad.

Submarino nuclear de Francia.
Submarino nuclear de Francia.

Lea más: Francia está dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania

Nuevo submarino

También, adelantó que Francia construirá un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará “El Invencible” y será botado en 2036.

“Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear”, subrayó Macron en un discurso en la base de submarinos nucleares en Bretaña (oeste).

“Una modernización de nuestro arsenal es esencial”, dijo también durante su alocución desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en Francia, reportó AFP.