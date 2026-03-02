Nvidia invertirá 2.000 millones en Lumentum para impulsar tecnología óptica para IA

El pacto, de carácter no exclusivo, contempla que Nvidia asegure acceso a capacidad futura de producción de componentes láser avanzados, esenciales para el funcionamiento de centros de datos de gran escala orientados a la IA, según un comunicado.

Como parte del convenio, la compañía también invertirá 2.000 millones de dólares en Lumentum para apoyar investigación y desarrollo, ampliar operaciones y construir una nueva planta de fabricación en EE.UU..

Las dos empresas señalaron que las tecnologías de interconexión óptica y la integración de paquetes son clave para seguir aumentando la capacidad de los llamados 'AI factories', grandes instalaciones de computación diseñadas para entrenar y operar modelos de IA "con mayor eficiencia energética y fiabilidad".

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó en un comunicado que la expansión de la IA está impulsando "la mayor construcción de infraestructura informática de la historia" y que esta colaboración permitirá "avanzar en el desarrollo de fotónica de silicio para crear centros de datos de escala gigavatio".

Por su parte, el consejero delegado de Lumentum, Michael Hurlston, indicó que el acuerdo refleja "el compromiso de ambas compañías con el avance de tecnologías ópticas" que permitirán la próxima generación de redes y sistemas de IA, y confirmó que la empresa invertirá en una nueva fábrica para aumentar la capacidad de producción.

Lumentum, con sede en San José (California), desarrolla láseres, módulos y subsistemas ópticos utilizados en centros de datos, telecomunicaciones y redes de nueva generación.

Nvidia, líder mundial en chips para IA, ha anunciado en las últimas semanas varios acuerdos con fabricantes de componentes y operadores tecnológicos para ampliar la infraestructura necesaria para entrenar modelos cada vez más grandes, en medio de una carrera global por el dominio de esta tecnología.