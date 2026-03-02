Panamá espera que se "pueda obtener una solución pacífica" al conflicto en Oriente Medio

"Ojalá se pueda obtener una solución pacífica y cesen las hostilidades lo más pronto posible. No obstante, como país que siempre busca la paz, reducir los conflictos y las controversias, estamos dispuestos a aportar un esfuerzo (para) lograr esos objetivos", dijo el canciller a los medios de comunicación.

Martínez-Acha abogó por "tener una posición de equilibrio" ante este "mundo complejo" no solo por la escalada bélica en Oriente Medio, sino también por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Sin embargo, en alusión a Irán, el canciller panameño señaló que tampoco se puede "ser pasivos ante la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derecho de su población y que ha enriquecido uranio más allá del uso civil que es aceptado por las agencias especializadas en este tipo de actividad".

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona.

Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.