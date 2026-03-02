Perú reabre la red de caminos inca hacia Machu Picchu tras el mantenimiento anual

Los trabajos, realizados habitualmente en febrero de cada año, permitieron que las rutas principales queden plenamente habilitadas y que una de ellas opere como un acceso alterno para garantizar la seguridad y conservación en el principal destino turístico del país, informó en un comunicado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El organismo indicó que la medida fue adoptada en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, luego de que una evaluación confirmó "las condiciones óptimas de seguridad, conservación y transitabilidad en uno de los circuitos de trekking (senderismo) más emblemáticos del mundo".

Durante el periodo de mantenimiento, brigadas especializadas intervinieron en campamentos considerados estratégicos como Ayapata y Llulluchapampa para realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, limpiar reservorios y captaciones de agua, renovar servicios higiénicos y optimizar los drenajes.

En las zonas de los campamentos de Tarayoc y Warmiwañusca se realizaron acciones similares para reforzar los estándares ambientales y sanitarios exigidos en áreas de alto flujo turístico.

También se dio mantenimiento a estructuras arqueológicas y se rehabilitó la 'Red Vial Inka' en las rutas 1, 2, 3 y 5, con mejoras en muros de contención, puentes y accesos críticos afectados por las lluvias que caen en esta temporada en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Sernanp agregó que las rutas 1, 2 y 3 "se encuentran plenamente habilitadas para la operación turística regular" y que la ruta 5 funcionará temporalmente mediante un acceso alterno rehabilitado.

En ese sentido, el organismo exhortó a los turistas y empresas operadoras a cumplir con el reglamento vigente y acatar las indicaciones de los guardaparques ante las condiciones climáticas estacionales, que comprenden la caída de fuertes lluvias, para garantizar su seguridad, la conservación del patrimonio y un turismo sostenible.

La red de caminos inca hacia Machu Picchu forma parte del Qhapaq Ñam, el sistema de caminos prehispánico de más de 30.000 kilómetros que recorre los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que es considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad y, en este caso, comprende un recorrido de hasta cuatro días y tres noches para llegar hasta el famoso sitio arqueológico del sur peruano.