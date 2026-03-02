Putin y el rey de Baréin expresan preocupación por posible guerra a gran escala regional

"Se mantuvo un intercambio de opiniones sobre la escalada sin precedentes en torno a Irán como resultado de la agresión estadounidense e israelí, que está llevando a toda la región al borde de una guerra a gran escala con consecuencias impredecibles", señala el comunicado del Kremlin.

Ambas partes también enfatizaron en la necesidad de un cese rápido de las hostilidades "para evitar que la situación se descontrole por completo" y volver a la diplomacia.

"Los acontecimientos actuales, en particular, amenazan la seguridad de muchos países árabes con los que Rusia mantiene relaciones amistosas", finaliza la nota emitida por la Presidencia rusa.

Anteriormente, Putin conversó telefónicamente con el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, tras lo cual ambos también pidieron un pronto cese el fuego.

El Kremlin se mostró este lunes "decepcionado" con que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán desembocaran en una "agresión directa" contra la república islámica.

Rusia tampoco acudió en ayuda de Irán, cuando fue atacado por EE.UU. e Israel a mediados de 2025, aunque Teherán suministró drones y otro equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.