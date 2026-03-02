Rutte habla con Erdogan y asegura la defensa de la OTAN "venga de donde venga" la amenaza

"He hablado con Erdogan sobre Irán y la situación de seguridad en la región. Ambos coincidimos en la importancia del enfoque de seguridad de 360 grados de la OTAN y en que siempre estamos preparados para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, venga de donde venga", indicó en un mensaje compartido a través de redes sociales.

El portavoz del Cuartel General Supremo aliado en Europa (SHAPE), Martin L. O'Donnell, había asegurado la víspera que la OTAN sigue de cerca los acontecimientos en Irán y en la región.

Especificó que el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus G. Grynkewich, mantiene "conversaciones activas y periódicas con los líderes militares de ambos lados del Atlántico y con el secretario general".

"El SACEUR ha ajustado y seguirá ajustando la sólida postura militar de la OTAN para garantizar la seguridad de sus 32 países miembros y defender a la Alianza de posibles amenazas, como misiles balísticos o vehículos aéreos no tripulados, procedentes de esta u otras regiones", indicó.

Recordó que el llamado "enfoque de 360 grados" de la Alianza abarca todos los ámbitos de operaciones, incluidos el terrestre, el aéreo, el marítimo, el cibernético y el espacial.

Preguntado por si la OTAN participará en el refuerzo de la base militar que tiene el Reino Unido en Chipre, que el domingo fue alcanzada por un dron y a la que Grecia va a enviar fragatas y cazas de apoyo, un portavoz aliado se limitó hoy a pedir que se contacte a las autoridades nacionales relevantes.