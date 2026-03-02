Siete de cada 10 mexicanos aprueba la gestión de Sheinbaum tras operativo contra El Mencho

De acuerdo con el sondeo, el nivel de aprobación es tres puntos mayor que el que obtuvo en enero, y 13 puntos menos que en febrero de 2025 (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada desde que inició su gestión el 1 de octubre de 2024.

Mientras que la desaprobación alcanza el 28 %, dos puntos porcentuales menos que en enero, y 13 puntos más de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

El 82 % de los encuestados consideraron como bien o muy bien el operativo para detener a El Mencho, y el 58 % calificó favorablemente que haya habido una cooperación con Estados Unidos, que consistió en inteligencia aportada por ese país.

En cuanto al operativo contra El Mencho, el 77 % de los encuestados consideró que las acciones del gobierno para imponer el orden y la ley son las correctas, mientras que 21 % opinó que son un error.

En el sondeo realizado a 1.300 mexicanos, el 81 % consideró que el operativo en Jalisco es “un avance en la política de seguridad”, mientras que el 14 % cree que es un retroceso.

“No obstante, 76 % cree muy o algo probable que haya más actos de violencia de parte del crimen organizado después del operativo. El 20 % lo ve poco o nada probable”, señaló la encuesta.

Asimismo, se pidió evaluar a personas e instituciones involucradas en el operativo contra El Mencho, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resultó con 81 % de calificaciones buenas o muy buenas y 13 % de calificaciones malas o muy malas.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, obtuvo 74 % de evaluaciones favorables y 16 % de desfavorables. Mientras, el Ejército fue el mejor evaluado con 88 % de opiniones positivas, seguido de la Guardia Nacional y la Marina, con 85 % de opiniones favorables cada una.

En tanto, el 78 % ve "mal o muy mal" el manejo de la corrupción, el 78 % también tiene una opinión negativa sobre el combate al crimen organizado y el 50 % dice que ha actuado "mal o muy mal" respecto a la seguridad pública.

Los apoyos sociales, que han sido hasta ahora el aspecto mejor evaluado de la gestión de la mandataria, tuvieron un repunte al alcanzar 71 % de aprobación, tras cuatro meses de un descenso sostenido.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 13 al 21 y del 24 al 27 de febrero, tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.