Un vuelo de Lufthansa despega de Abu Dabi sin pasajeros por falta de tripulación de cabina

Según confirmó un portavoz de la compañía aérea a EFE, el Airbus A380 D-AIMK de Lufthansa completó el mantenimiento necesario en Abu Dabi y despegó este lunes por la mañana con número especial LH 9851 como vuelo exclusivamente de traslado rumbo a Múnich.

El portavoz señaló que "se estudió la posibilidad de transportar pasajeros, pero lamentablemente no fue posible".

Precisó que a bordo del aparato se encuentran únicamente dos pilotos para el "vuelo técnico de traslado" y que "no hay a disposición una tripulación de cabina de al menos 17 personas imprescindible para la seguridad y atención de los pasajeros", de la misma manera que tampoco es posible traerla "debido a las actuales restricciones masivas del tráfico aéreo" en Emiratos Árabes Unidos.

"Sin tripulación de cabina, el transporte de pasajeros está descartado por motivos legales y de seguridad", subrayó.

Además, debido a la situación actual en la región, la accesibilidad del aeropuerto de Abu Dabi para potenciales pasajeros es "incierta y difícil de organizar", añadió.

En estas circunstancias, no se puede garantizar una planificación fiable de la facturación, los controles de seguridad y el embarque, dijo.

Según la Deutsche Reiseverband (DRV), asociación de la industria turística en Alemania, actualmente alrededor de 30.000 viajeros alemanes de operadores turísticos que se encuentran en la región o que tienen vuelos de escala en los aeropuertos afectados se encuentran varados debido al cierre del espacio aéreo en varios países.