Mundo
02 de marzo de 2026 - 10:45

Un vuelo de Lufthansa despega de Abu Dabi sin pasajeros por falta de tripulación de cabina

Berlín, 2 mar (EFE).- Un A380 de la aerolínea alemana Lufthansa despegó este lunes del aeropuerto de Abu Dabi con destino a la ciudad germana de Múnich sin pasajeros a bordo por falta de tripulación de cabina, mientras unos 30.000 turistas procedentes de Alemania se encuentran varados actualmente en la región.

Por EFE

Según confirmó un portavoz de la compañía aérea a EFE, el Airbus A380 D-AIMK de Lufthansa completó el mantenimiento necesario en Abu Dabi y despegó este lunes por la mañana con número especial LH 9851 como vuelo exclusivamente de traslado rumbo a Múnich.

El portavoz señaló que "se estudió la posibilidad de transportar pasajeros, pero lamentablemente no fue posible".

Precisó que a bordo del aparato se encuentran únicamente dos pilotos para el "vuelo técnico de traslado" y que "no hay a disposición una tripulación de cabina de al menos 17 personas imprescindible para la seguridad y atención de los pasajeros", de la misma manera que tampoco es posible traerla "debido a las actuales restricciones masivas del tráfico aéreo" en Emiratos Árabes Unidos.

"Sin tripulación de cabina, el transporte de pasajeros está descartado por motivos legales y de seguridad", subrayó.

Además, debido a la situación actual en la región, la accesibilidad del aeropuerto de Abu Dabi para potenciales pasajeros es "incierta y difícil de organizar", añadió.

En estas circunstancias, no se puede garantizar una planificación fiable de la facturación, los controles de seguridad y el embarque, dijo.

Según la Deutsche Reiseverband (DRV), asociación de la industria turística en Alemania, actualmente alrededor de 30.000 viajeros alemanes de operadores turísticos que se encuentran en la región o que tienen vuelos de escala en los aeropuertos afectados se encuentran varados debido al cierre del espacio aéreo en varios países.