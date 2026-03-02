Venezuela expresa su solidaridad a Catar y aboga por negociaciones en Medio Oriente

"Conversé telefónicamente con Su Alteza el Emir del Estado de Qatar, a quien transmití nuestra solidaridad ante la grave situación de inestabilidad y violencia que se ha desatado en el Medio Oriente, que ha colocado a toda la región al borde de una peligrosa escalada de guerra", informó la mandataria encargada en su cuenta de X.

Rodríguez señaló que reafirmó al emir la "convicción" de que "solo el diálogo y la diplomacia pueden abrir el camino para la paz", y agregó que desea que se reactiven las negociaciones "de manera inmediata" en la región.

Asimismo, añadió que expresó sus condolencias y "profunda preocupación" por las muertes de civiles ocurridas por el reciente conflicto, a la par que hizo un llamado por el respeto al derecho internacional y la preservación de la paz.

A primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras ciudades, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Irán respondió a la ofensiva con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos y contra centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní.

El Ministerio de Defensa de Catar anunció este lunes que derribó dos aviones SU-24 procedentes de Irán e interceptó "con éxito" siete misiles balísticos y cinco drones que "atacaban varias zonas del Estado".

Esta es la primera vez que uno de los países del golfo Pérsico que están recibiendo ataques de represalia iraníes por albergar en su territorio bases militares estadounidenses dice haber derribado aviones de combate iraníes.

El sábado, el Gobierno de Venezuela condenó y lamentó los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán e hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los países involucrados a retomar la vía de la negociación para evitar una mayor extensión de la confrontación.