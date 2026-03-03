Ataques con misiles en Israel: ¿cuál es la situación de los paraguayos?

Hasta el momento, únicamente dos paraguayas que viajaron como turistas solicitaron apoyo de la sede diplomática nacional en Israel, según confirmó el embajador, Alejandro Rubín.

Rubín explicó que la poca cantidad de paraguayos que recurrieron a la Embajada se debe a que la mayoría de los connacionales residentes en el país hebreo ya están radicados allí, se nacionalizaron y conocen los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones. Acotó que en condiciones similares se encuentran quienes viajaron para visitar a familiares.

En relación con los pedidos de asistencia, precisó que se trata de dos paraguayas que llegaron por turismo. Ambas se encuentran bien y permanecen en una zona considerada segura, según indicó.

No se recomienda traslado ni repatriación

Consultado sobre la posibilidad de gestionar una repatriación a través de países vecinos —considerando el cierre de las terminales aéreas en Israel— el diplomático señaló que no se aconsejan desplazamientos internos debido a los ataques constantes que afectan a todo el territorio.

“Los traslados son complicados. Lo mejor es no trasladarse en estos momentos. Estamos operativos en la Embajada, pero nadie se está yendo”, expresó.

Aunque el edificio de la Embajada paraguaya no está abierto, indicó que la representación paraguaya continúa funcionando con normalidad, monitoreando la situación y en contacto permanente con los compatriotas que pudieran requerir asistencia.

Resiliencia en medio de los ataques

El embajador también destacó la actitud de la población local frente a la crisis derivada de la escalada con Irán. Según señaló, pese a los constantes lanzamientos de misiles, prevalece un ambiente de relativa calma.

“El israelí ya está acostumbrado a esto, es un pueblo con mucha resiliencia. No digo que están tranquilos, pero no te contagian ese desespero de qué vamos a hacer. Eso ayuda mucho a manejar una situación de crisis que es real”, manifestó.

Asimismo, subrayó que esta percepción de calma se vincula con la estructura de seguridad del país, especialmente con sistemas de defensa como la Cúpula de Hierro, que intercepta proyectiles lanzados contra el territorio.