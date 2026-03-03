Cambian las tornas en el frente: Rusia ralentiza su avance y Ucrania gana terreno

En una situación de guerra posicional, los rusos utilizaban su abrumadora superioridad numérica para desgastar al enemigo y ganar poco a poco terreno a un alto precio en bajas de un personal cuyas reservas se antojan en ocasiones inagotables.

Por primera vez en más de dos años, la tendencia se ha invertido en el campo de batalla.

Según cifras publicadas esta semana por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState, los rusos conquistaron en febrero 126 kilómetros cuadrados de territorio, la mitad que en enero y menos de un 30 % que en diciembre.

Rusia no había conquistado en Ucrania tan poco territorio como en febrero de este año desde junio de 2024, cuando sus fuerzas armadas ocuparon 115 kilómetros cuadrados.

El pico de avances rusos en esta horquilla temporal se dio en noviembre de 2024, cuando las fuerzas del Kremlin conquistaron 725 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Justo después de que DeepState publicara su balance mensual de febrero, el comandante del Ejército ucraniano Oleksandr Sirski escribió el siguiente mensaje.

“En febrero de 2026, por primera vez desde la operación ofensiva en Kursk, las Fuerzas de Defensa de Ucrania recuperaron el control de más territorio del que pudo tomar el enemigo”, dijo el general ucraniano.

El jefe del Ejército se refería a la operación sorpresa lanzada en agosto de 2024 por Kiev en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania y en la que llegó a controlar más de mil kilómetros cuadrados de territorio.

Sirski explicó que las operaciones de ataque ucranianas que han hecho posible este cambio de tendencia tienen lugar en los ejes de Oleksandrivka y Guliaipole, en el sureste de Ucrania.

Según dijo el lunes la cuenta oficial en Facebook de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto de Ucrania, en su ofensiva en el eje de Oleksandrivka sus unidades han expulsado a los rusos de nueve localidades y trabajan para hacer lo mismo en más municipios.

El pasado 23 de febrero, Sirski afirmó que los ucranianos habían liberado desde finales de enero unos 400 kilómetros de territorio en el frente sureste.

El bloqueo de las terminales de Starlink utilizadas ilegalmente por Rusia es la razón a la que más se apunta para explicar este revés para las fuerzas del Kremlin precisamente en una zona del frente en la que lograron, a finales de 2025, sus mayores éxitos de los últimos meses.

A mediados de febrero, la empresa de Elon Musk SpaceX y el Gobierno ucraniano tomaron medidas urgentes para evitar que Rusia siguiera aprovechándose de terminales Starlink registradas en Ucrania para sus comunicaciones en el frente y sus ataques con drones de larga distancia.

La rápida reacción de SpaceX vino después de que Ucrania advirtiera a Musk de que los rusos estaban usando Starlinks en sus drones de ataque y reconocimiento para poder dirigirlos en tiempo real también dentro de territorio ucraniano.

El bloqueo de las terminales -a las que Rusia tiene prohibido el acceso por el régimen de sanciones en vigor en EE.UU.- habría hecho caer de forma dramática la efectividad de las comunicaciones entre algunas unidades en el frente.

En su informe más reciente sobre el curso de la guerra, el Centro para Estrategias de Defensa de Kiev se hace eco de estos problemas.

“El enemigo (Rusia) intenta restablecer (sus capacidades de) mando y control después de la pérdida de la red de Starlink”, se lee en su boletín publicado anoche.

Musk fue decisivo al comienzo de la guerra dando acceso a conexión a internet con Starlink al Ejército ucraniano. De su simpatía inicial, el multimillonario pasó a mostrar una vehemente hostilidad hacia la causa ucraniana después de varias disputas públicas con el presidente Volodímir Zelenski y otros dirigentes ucranianos.

Una de estas disputas tuvo su origen en la negativa de Musk a permitir, para evitar implicarse demasiado en la guerra, que el Ejército ucraniano utilizara Starlink en un ataque a Crimea en 2022, cuando cualquier acción contra esta península ucraniana ocupada por Rusia que hoy es bombardeada con regularidad era considerada una escalada.

Durante los pocos meses que trabajó en la administración del presidente Donald Trump, Musk desacreditó a Zelenski y a la causa ucraniana de manera habitual, lo que hizo temer a Kiev que el multimillonario dejara sin Starlink a su Ejército.

Cuatro años después de que al comienzo de la guerra ayudara a Ucrania con sus Starlink, el magnate de origen sudafricano vuelve a ser un aliado de Kiev y ha puesto su nombre en las mejores noticias del frente que ha recibido Ucrania en muchos meses.