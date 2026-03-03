Chavistas lamentan "martirio" de Alí Jameneí y apoyan al "digno y gallardo" pueblo de Irán

"Irán, amigo, el pueblo está contigo", "Irán y Venezuela, una sola bandera" y "Trump, fascista, gusano imperialista" fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes tanto en la marcha previa hacia la embajada como en la concentración frente a la sede diplomática.

Una gran bandera de Irán y otra de Venezuela fueron ondeadas durante la movilización, en la que varios de los asistentes tenían imágenes de Jameneí, el guía espiritual del país persa desde 1989 y cuya muerte fue confirmada el sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado leído durante el acto, trabajadores venezolanos del estatal Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) describieron a Jameneí como un "faro indestructible de la dignidad humana" y un "líder de probada dignidad, de altísima moral y una brújula espiritual que enseñó que la resistencia no es una opción, sino un deber sagrado frente a la tiranía de los imperios".

La activista Hindu Anderi, de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, señaló a EE.UU. y a Israel como "responsables de esta guerra" y "culpables de que el planeta en este momento esté encendido", mientras que Irán, dijo, representa "la esperanza de los pueblos que no se dejan doblegar por el imperialismo, por el fascismo y por el sionismo".

Para Rosa Mejías, quien se encontraba en el lugar, "es inhumano lo que está haciendo" tanto EE.UU. como Israel, cuyos Gobiernos, según dijo a EFE, están llevando al mundo "a una nueva era de la barbarie".

Sin embargo, confía en que el Gobierno iraní "tiene la capacidad para defenderse y para apoyar a todos los pueblos que están siendo vilipendiados".

El embajador iraní en Venezuela, Ali Chegni, participó en el acto y dijo que su país tiene "el pleno derecho, como todos los pueblos del mundo, a tener instrumentos para una defensa legítima" de su territorio.

El diplomático acusó a EE.UU. y a Israel de querer "saquear y robar la riqueza y la dignidad de los países del mundo".

"Tengan la seguridad de que les vamos a dar una lección a esa gente que nunca en la historia se les olvide", agregó.

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques, que empezaron el pasado 28 de febrero.