Grecia reafirma compromiso en defensa de Chipre tras ataque de drones desde Líbano

El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, subrayó este martes en rueda de prensa despliegue de medios aéreos y navales para fortalecer la defensa chipriota, en un contexto de creciente inestabilidad regional que ha elevado la alerta de seguridad en el Mediterráneo oriental.

El ataque del lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri, y el Gobierno de Chipre indicó que las naves no tripuladas salieron desde Líbano y de forma oficiosa se atribuyen a la milicia chií libanesa Hizbulá, aliada de Irán.

Durante una rueda de prensa junto a su homólogo chipriota, Vasilis Palmas, el ministro griego aseguró que Grecia "está y estará presente durante toda la crisis" para contribuir por todos los medios posibles a la defensa de Chipre, con el objetivo "de proteger a los residentes y prevenir amenazas o acciones ilegales".

Dendias subrayó que Chipre no participa en operaciones militares contra Irán y subrayó que no es admisible que se tomen como objetivos países que no intervienen en dichas operaciones.

Una de las dos fragatas, la "Psará", está equipada con el sistema Centauro, capaz de detectar drones a baja altura.

Por su parte, Palmas reiteró que la República no ha participado ni participará en ninguna operación militar y subrayó que su política de defensa se basa en el respeto al derecho internacional y en la resolución pacífica de conflictos.