China abre su gran cita política anual con la sesión inaugural del órgano asesor

El presidente chino, Xi Jinping, asistió a la reunión inaugural en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín junto a otros miembros de la cúpula del Partido Comunista (PCCh), en una sesión en la que se aprobó la agenda y Wang Huning, estrecho aliado del líder chino y considerado uno de los principales ideólogos del régimen, presentó el informe de trabajo del comité permanente al frente del órgano asesor.

La apertura de las conocidas como 'Dos Sesiones' se produce en el arranque del XV Plan Quinquenal (2026-2030), que fijará las prioridades económicas y estratégicas del país para el próximo lustro.

Este jueves, el primer ministro, Li Qiang, anunciará el objetivo de crecimiento para 2026, que, según analistas, podría situarse entre el 4,5 y el 5 %.

La reunión anual llega además tras la expulsión en las últimas semanas de varios altos mandos militares tanto del Legislativo como del propio órgano consultivo, en el marco de la campaña anticorrupción que ha reducido la cúpula castrense.

Además, el presupuesto de Defensa, que en la sesión del año pasado creció un 7,2 % interanual, y el mensaje político dirigido a las Fuerzas Armadas concentrarán parte de la atención.

La sesión se celebra además en plena escalada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y antes de la visita prevista a China del presidente estadounidense, Donald Trump, todavía no confirmada oficialmente por Pekín.

En los primeros contactos con la prensa local, algunos miembros del órgano asesor incidieron en la modernización industrial y tecnológica.

El presidente de Geely, Li Shufu, pidió en declaraciones recogidas por The Paper evitar la "competencia involutiva" en el sector de los vehículos eléctricos, mientras otros delegados destacaron avances en tecnología cuántica y la necesidad de acelerar la regulación del vehículo autónomo y la robótica humanoide.

Durante la ANP, el ministro de Exteriores, Wang Yi, ofrecerá su tradicional rueda de prensa anual, una comparecencia que suele servir para anticipar el tono diplomático de Pekín ante un escenario global cada vez más volátil.