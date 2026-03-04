Comité de Derechos del Niño: menores no deben ser víctimas colaterales en actual guerra

La Convención sobre los Derechos del Niño, por cuyo cumplimiento vela el comité, exige a todos los Estados parte proteger la vida y el desarrollo de todos los menores, "adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que sus derechos sean respetados en los conflictos armados", recordaron sus miembros en un comunicado.

El comité se mostró alarmado por los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas escuelas y hospitales, en muchos casos con niños entre las víctimas, y citaron particularmente el bombardeo de una escuela en Minab (sur de Irán) en el que según las autoridades del país habrían muerto unas 160 alumnas.

Ante ello, pidió un alto el fuego inmediato y sostenido "para que los niños no sigan expuestos a la muerte, las mutilaciones, el desplazamiento, los daños psicológicos y otras vulneraciones de sus derechos".

Estados Unidos firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1995 pero hasta el momento no la ha ratificado, cosa que sí han hecho tanto Israel, en 1990, como Irán, en 1991.