Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump por su "amable disposición" de trabajo conjunto

El mensaje, publicado en su cuenta de X, fue en respuesta a una publicación de Trump en la que el estadounidense insistió que Rodríguez "está haciendo un excelente trabajo" y colaborando "muy bien" con Estados Unidos.

"Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth.

El comentario llegó un día después de que varias informaciones aseguraran que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista para ejercer presión sobre su Gobierno.

Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela recibió en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero.

Burgum llegó al Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo- para una reunión privada en la que también participó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, Estados Unidos y Venezuela han retomado una nueva etapa de acercamientos que llevó a Trump a calificar el país petrolero como "nuevo amigo y socio".

El pasado jueves, Delcy Rodríguez aseguró que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia recibió a varios funcionarios de EE.UU., entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.