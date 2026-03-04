Ecuatorianos se concentran frente a la embajada de Cuba tras la expulsión de diplomáticos

Los presentes portaron pancartas y corearon consignas como 'Cuba se defiende' y 'Cuba sí, yankees no'.

Para René Andrade, uno de los participantes en la manifestación, la decisión del Gobierno constituye un "atropello", pues considera que responde a "órdenes que recibe".

Asimismo, sostuvo que Ecuador ha sido históricamente un "pueblo solidario" que ha respaldado la identidad y la autonomía que, según dijo, "corresponde por derecho al pueblo cubano".

A su juicio, la decisión del Ejecutivo de Noboa provoca que el país "pierda ese respeto hacia los demás" y sostuvo que "no tiene lógica" que se "agreda la dignidad".

Por su parte, María Augusta Calle consideró que la decisión de Noboa respecto a Cuba y la operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la noche de este martes en territorio ecuatoriano han sido "terribles" para la soberanía del país.

Para ella, el mandatario "incumplió totalmente el mandato soberano que se le dio al presidente Noboa el pasado 16 de noviembre", cuando la mayoría votó en contra de instalar bases militares extranjeras en Ecuador.

"Nos hemos convertido en un protectorado gringo", concluyó.

Este miércoles, el Gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país, incluido su embajador, Basilio Gutiérrez, y dispuso también el retiro de su embajador en La Habana, José María Borja, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó de que todo el personal de la misión diplomática cubana en Quito dispone de un plazo de 48 horas para abandonar el país, una decisión adoptada con base en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.