Francia prevé un leve aumento de precios de carburantes pero no ve riesgo de escasez

"A corto plazo, podemos esperar un aumento contenido y limitado de unos pocos céntimos" de los carburantes en las gasolineras, dijo la ministra de Energía y portavoz del gobierno, Maud Brégeon, en una entrevista a la televisión BFM TV y a la emisora de radio RMC.

Y, añadió, que "lo que ocurra después dependerá de la intensidad y duración del conflicto". Pero enfatizó especialmente que no hay riesgo de interrupción del suministro debido a las "existencias" y a la diversificación de las importaciones.

En Francia, desde el sábado -cuando empezaron los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán- los precios han subido: el diésel ha aumentado unos 5 céntimos por litro, mientras que la gasolina súper ha subido 10 céntimos.