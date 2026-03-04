Interceptan en puerto italiano diez millones de detonadores con destino a Chipre

La operación permitió localizar el material bélico oculto en un camión articulado que se disponía a embarcar en un transbordador de pasajeros con destino a Grecia, para seguir después su ruta hacia territorio chipriota, informó la Guardia de Finanzas en una nota.

Según los investigadores, el cargamento había sido declarado falsamente como mercancía genérica para eludir los estrictos controles de seguridad.

El material pertenece a dos sociedades italianas y su destino final, Chipre, es considerado por los agentes como un enclave estratégico en las rutas comerciales entre Europa y Oriente Medio.

Tras el hallazgo, las autoridades se incautaron de todos los explosivos y del vehículo, además de tramitar la denuncia contra el transportista por tenencia y transporte de material explosivo, así como por la documentación falsa.

Las autoridades subrayaron que la presencia de estos explosivos en un buque de pasajeros suponía una violación flagrante de las normas de seguridad de navegación y de transporte de movimiento de armas y explosivos.

La normativa en la materia prohíbe que cargamentos de este tipo, por su cantidad y peligrosidad, viajen en naves civiles; en su lugar, deben seguir rutas terrestres dedicadas, bajo rigurosos procedimientos y con autorizaciones gubernamentales específicas.

En concreto, los investigadores advirtieron que los detonadores incautados son de "altísima sensibilidad", ya que pueden activarse accidentalmente por golpes, fricciones, caídas o exposición a fuentes de calor.