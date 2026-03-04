Irán acusa a Trump de traicionar la diplomacia y a sus votantes

"Cuando negociaciones nucleares complejas se manejan como una transacción inmobiliaria, y cuando grandes mentiras nublan las realidades las expectativas irreales nunca se pueden cumplir. ¿El resultado? Bombardear la mesa de negociación por despecho", indicó Araqchi en un mensaje en la red social X.

"El señor Trump traicionó la diplomacia y a los americanos que le eligieron", añadió.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el pasado sábado, apenas dos días después de que las delegaciones estadounidense e iraní negociaran en Ginebra durante horas con mediación de Omán y se emplazaran para seguir dialogando esta semana sobre el programa nuclear de Teherán.