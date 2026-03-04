Israel dice que atacó lanzacohetes y una planta de producción de drones en Líbano

En un comunicado, El Ejército afirmó que esta infraestructura fue utilizada por Hizbulá para llevar a cabo ataques terroristas contra tropas y civiles israelíes.

"La organización terrorista Hizbulá decidió atacar a Israel en nombre del régimen iraní y asumirá las consecuencias de sus acciones. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) no permitirán que los residentes de Israel sufran daños y continuarán actuando para defender al Estado de Israel y a sus ciudadanos", dijo la nota.

El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace tres días contra el Líbano aumentó a 72 y el de heridos a 437, después de que 20 personas más fallecieran este miércoles en diferentes puntos del país, informaron fuentes oficiales libanesas.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, donde dice haber atacado unos 250 objetivos del grupo chií Hizbulá.

La ofensiva comenzó después de que ese movimiento libanés atacara el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Alí Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este es el peor estallido de violencia desde la entrada en vigor del cese de hostilidades hace 15 meses, pese a que durante todo ese tiempo Israel siguió perpetrando ataques contra el territorio libanés de forma casi diaria, en una suerte de conflicto unilateral de baja intensidad.

El nuevo repunte se produce en medio de la guerra en Irán, aliado clave de Hizbulá.