Medio Oriente bajo fuego: OTAN derriba misil iraní lanzado contra Turquía

La guerra en Medio Oriente comenzó el pasado sábado tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán con el objetivo de eliminar su programa nuclear e impulsar un cambio de régimen en la República Islámica.

Turquía es uno de los treinta y dos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar integrada por numerosos países. OTro país sobre el que impactó un misil iraní esta semana es Chipre, que alberga una base naval del Reino Unido.

Autoridades británicas había autorizado a Estados Unidos el uso de su plataforma militar para el combate a las milicias del régimen de los ayatolás.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se refirió al conflicto esta semana. Por un lado, calificó de ataque a la “vulneración de la soberanía” iraní, pero también rechazó las represalias del régimen teocrático contra las bases estadounidenses y anunció que promoverá acciones para buscar junto a otros aliados la estabilidad regional.

Misil iraní

Un misil disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, fue abatido en el Mediterráneo oriental por los sistemas de defensa de la OTAN, afirmó el ministerio turco de Defensa.

“Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras sobrevolar los espacios aéreos iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo por los elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN, desplegados en el Mediterráneo oriental”, indicó el ministerio turco de Defensa.

Los fragmentos del misil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria.

Advertencia de Turquía a Irán

Según una fuente de la cancillería turca, el ministro Hakan Fidan declaró a su homólogo iraní Abás Araqchi en una conversación telefónica que “debe evitarse cualquier medida susceptible de causar una escalada del conflicto”.

El ministerio de Defensa turco añadió por su lado que tomará “sin dudarlo” cualquier medida necesaria para defender su territorio y su espacio aéreo.

“Reiteramos que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil dirigida contra nuestro país”, agregó el ministerio.