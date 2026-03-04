Japón y Canadá firman un acuerdo para asistir a sus ciudadanos en crisis internacionales

El canciller nipón, Toshimitsu Motegi, y el embajador canadiense en Tokio, Ian G. McKay, formalizaron esta mañana el documento, que tiene el fin de fortalecer la cooperación y la seguridad consular entre ambas potencias, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio, que ha hecho saltar las alarmas de varios países en materia de evacuación ciudadana.

El acuerdo "sienta las bases para facilitar aún más la cooperación fluida en tiempos de crisis", según detalló en un comunicado el Ministerio de Exteriores nipón.

En concreto, bajo los términos del memorando, ambos países se comprometen a compartir información en tiempos de paz para asegurar la seguridad de sus ciudadanos en momentos de crisis, en base a su experiencia durante las evacuaciones desde Líbano en 2006, Sudán en 2023 y Haití en 2024.

El acuerdo llega en un momento de escalada bélica en Oriente Medio, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán del sábado, en el que murió el líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y buena parte de la cúpula militar del país persa.

La situación ha vuelto a poner el foco en los planes de evacuación y asistencia ciudadana de las diferentes potencias, centradas ahora en trasladar a los ciudadanos que viven en esos territorios a sus países de origen.

Según informó este miércoles el gobierno nipón, las autoridades japonesas evacuaron en las últimas horas a dos nacionales desde Irán y a cinco desde Israel ante el recrudecimiento de las hostilidades en ambos territorios, y ya preparan nuevas evacuaciones.

Unos 200 ciudadanos japoneses viven en Irán, según confirmó este lunes el ministro japonés Motegi en una sesión parlamentaria, y más de 7.000 en los países vecinos, a los que el Gobierno japonés ha prometido dar asistencia.

La firma del acuerdo llega además dos días antes de la visita de Carney a Japón, donde tiene previsto reunirse con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, para tratar cuestiones relacionadas con inversiones y asociaciones en energías limpias, manufactura, minerales críticos y seguridad alimentaria.