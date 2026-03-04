La junta birmana anuncia el racionamiento de combustible por la guerra en Oriente Medio

Las nuevas regulaciones responden a la "actual situación política mundial" y los conflictos armados en Oriente Medio que "han provocado obstrucciones y bloqueos en el tráfico marítimo utilizado para la importación de combustible", recoge el comunicado publicado por el periódico oficialista The Global New Light of Myanmar.

El gobierno castrense implantará un sistema por el cual los coches con matrícula par solo podrán circular en días pares, mientras los vehículos con matrícula impar lo harán los días impares.

Los vehículos con motor eléctrico están exentos de este cumplimiento, así como los autobuses del transporte público, los taxis, las ambulancias y los camiones de mercancías, entre otros.

"Los dueños de negocios y particulares tienen estrictamente prohibido comprar combustible para almacenarlo y revenderlo a precios elevados", advierte la nota del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (NDSC), el nombre oficial de la junta militar.

La medida ya ha provocado que este miércoles se registraran largas colas de vehículos para repostar en las gasolineras de Rangún.

El mercado global del petróleo afronta un escenario crítico a medida que se intensifica la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, según algunos expertos, que prevén que el Brent podría superar los 120 dólares el barril si Teherán logra bloquear de forma prolongada el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo.