Las bolsas chinas siguen cayendo ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio

Concretamente, los parqués de Shanghái y Shenzhen se dejaban un 1,29 % y un 0,75 %, respectivamente, hacia las 13:00 hora local (05:00 GMT), mientras que el índice CSI 300, que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos mercados, bajaba un 1,31 %.

También en la China continental, el selectivo de la Bolsa de Pekín bajaba un 0,56 % a la mencionada hora, aunque la importancia de este parqué es menor debido a su reciente creación (2021) y a su enfoque en pymes.

La peor parte se la llevaba el referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que cedía un 2,76 %, con tan solo 6 de las 88 compañías que lo componen escapando de la marea roja.

Al otro lado del Estrecho de Taiwán, el selectivo de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, caía un 4,02 % minutos antes de su hora de cierre.