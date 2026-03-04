Perú organiza un operativo de apoyo a más de 100 de sus ciudadanos que viven en Irán

El diplomático declaró a la emisora RPP que Perú no cuenta con una embajada en Irán, por lo que su representación en Turquía es la responsable de la atención consular en ese país, donde "viven permanentemente alrededor de unos 120 a 130 peruanos".

"La embajada ya se puso en contacto con la mayor parte de ellos y tengo entendido que están también organizando un operativo para apoyarlos", indicó.

Sánchez-Checa detalló, en ese sentido, que unos 20 peruanos que viven en Irán ya se comunicaron con la legación diplomática en Turquía para pedir su evacuación tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

"Están trasladándose hacia la frontera y proveyendo todas las facilidades para poder repatriar a un grupo que, hasta el momento, con la información que cuento, estaba en alrededor de unas 15 o 20 personas que ya habían contactado a nuestra misión en Ankara", dijo.

El embajador confirmó que, en el caso de Israel, se concretó la evacuación de una familia peruana de 10 personas que se encontraba en Jerusalén y ha sido trasladada por la frontera con Jordania, donde esperaba tomar un vuelo hacia Madrid.

La Cancillería de Perú informó este lunes que la familia fue evacuada con el apoyo de las misiones diplomáticas de Israel y Egipto, y agregó que se estaba tramitando la evacuación de otro grupo de más de 20 nacionales.

Añadió que mantiene la coordinación con las Cancillerías de Turquía y de Azerbaiyán para que, de ser necesario, se facilite la evacuación de peruanos residentes en Teherán por los pasos de frontera que comparten con ese país.

También aseguró que, a solicitud de Perú, se activó la Red de Apoyo Consular de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, un mecanismo que permite una respuesta conjunta de los países de América del Sur para optimizar los esfuerzos de evacuación y asistencia que en la actualidad está coordinado por Chile.

El embajador Sánchez-Checa dijo que en Israel viven unos 3.500 peruanos y están a la espera de que la situación se estabilice para activar, de ser necesario, un plan de evacuación de aquellos que requieran ser trasladados a una zona segura.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel comenzaron un ataque a gran escala contra Irán, que desde ese momento respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra instalaciones estadounidenses en la región, como la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está "ganando de manera contundente" y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal "casi ilimitado".